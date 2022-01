Am Germersheimer Luitpoldplatz haben sich am Nachmittag 150 Menschen zu einem von der Kreisverwaltung per Allgemeinverfügung untersagten „Sonntagsspaziergang“ versammelt. Die Polizei hatte im Vorfeld entsprechende Hinweise auf die nicht angemeldete Veranstaltung erhalten und forderte die Teilnehmer auf, zu gehen. Dem seien allerdings nicht alle „Spaziergänger“ nachgekommen. Die Situation sei ruhig und friedlich geblieben. Die Polizei habe die Identität von sechs Personen festgestellt. Weitere Teilnehmer sollen im Nachgang ermittelt werden. Ihnen drohen Ordnungswidrigkeitsverfahren. Auch für Montag werde mit weiteren Protesten gegen die Corona-Maßnahmen gerechnet.