Die Vorgaben wegen der Corona-Pandemie wurden nun leicht gelockert. Von Montag, 20., bis Dienstag, 21. April, hat das Ordnungsamt Jockgrim deshalb 150 Gewerbebetriebe und Ladengeschäfte in der Verbandsgemeinde Jockgrim überprüft. Die Bilanz sei sehr positiv ausgefallen, schreibt Verbandsbürgermeister Karl Dieter Wünstel in einer Pressemitteilung. Die meisten Gewerbebetriebe der Verbandsgemeinde Jockgrim hielten sich an die verordneten Maßnahmen. „Das Team des Ordnungsamts stellte eine hohe Akzeptanz und viel Verständnis fest. Es gab nur wenige Verstöße gegen die Auflagen.“

Gegenstand der Kontrollen der Teams waren insbesondere die Einhaltung der in der Verordnung festgesetzten Auflagen zur Hygiene, zum Beispiel durch Bereitstellung von Desinfektionsmittel und Schutzscheiben für das Kassenpersonal. Auch wurde die Steuerung des Zutritts über Einlasskontrollen überprüft. Weiter ging es darum, ob der Mindestabstand zwischen Personen von 1,5 Metern und die Personenbegrenzung eingehalten wurden. „Es gab wenige Reklamationen, deren Nachbesserung umgehend versprochen wurde“, so Wünstel.

