Für Bürger aus Kommunen mit einer Corona-Inzidenz von über 200 soll der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort eingeschränkt werden – das haben Ministerpräsidenten und Kanzlerin am Dienstag festgelegt. Speyer lag bis dahin über diesem Wert und könnte betroffen sein. Die Auflage werde es jedoch zunächst nicht geben, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) auf Anfrage: Clemens Hoch (SPD), Chef der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei, habe ihr gegenüber betont, dass sie nicht in die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes aufgenommen werde.

Aktualisierte Allgemeinverfügung

Es sei vielmehr den jeweiligen Kommunen überlassen, ob sie die Auflage in eigenen Allgemeinverfügungen erlassen. Speyer hat eine solche Allgemeinverfügung bereits und will sie laut Seiler bis Ende der Woche aktualisieren – ohne die Verpflichtung mit dem 15-Kilometer-Radius. „Wir wollen das Infektionsgeschehen zunächst noch beobachten“, so Seiler, die sich allgemein aber für restriktive Maßnahmen bis circa Ostern ausspricht. Sie wollte keine Bewertung abgeben, ob diese Auflage maßgeblich dazu beitragen könne, das Infektionsgeschehen einzudämmen. „Es wäre schwer zu vermitteln, dass Speyerer nicht raus-, aber alle anderen hierher kommen dürfen“, sagte sie.

