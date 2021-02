Die Stadt Ludwigshafen hat nach der nachgewiesenen Infektion mit einer Corona-Mutation reagiert und führt ab Samstag – zunächst für eine Woche – die 15-Kilometer-Regel ein. Damit wird der Bewegungsradius der Ludwigshafener auf die umliegenden 15 Kilometer eingeschränkt. Für die meisten Bewohner stellt sich nun die Frage, in welche umliegenden Ortsgemeinden sie nun noch dürfen und welche außerhalb des Radius liegen.

Das hängt in erster Linie davon ab, ob die Regel pauschal für alle Bewohner ab den jeweiligen Stadtgrenzen gilt oder ob damit wirklich der Wohnsitz der jeweiligen Person gemeint ist. Wie die Stadt Ludwigshafen die Regel genau handhaben will, stand am Freitagnachmittag noch nicht fest. Für beide Fälle gibt es allerdings Tools im Internet.

15 Kilometer ab der Stadtgrenze

Der Anbieter Canvayo stellt kostenlos für alle eine Karte zur Verfügung, bei der einfach nur der jeweilige Ort eingegeben werden muss. Sofort wird entlang der Stadtgrenzen angezeigt, wie weit sich der 15-Kilometer-Radius erstreckt.

Mit freundlicher Genehmigung von canvayo - Die Karte setzt keine Cookies ohne Erlaubnis und speichert keine Ihrer Touren.

15 Kilometer ab einer bestimmten Straße

Für den Radius ab einer bestimmten Straße innerhalb der Stadt gibt es ein Radius-Tool von calcmaps.com. Im Suchfenster tippt der Benutzer die jeweilige Adresse ein, wählt bei den Optionen „RADIUS KM“ die entsprechende Größe des Radius aus und erhält dann das Ergebnis.

Klar ist allerdings auch, dass Tools dieser Art nur als Hilfe zur Orientierung angesehen werden können und keinen Anspruch darauf haben, juristisch korrekt oder auf Linie mit den Verordnungen der Behörden zu sein.