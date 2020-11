Ein 15-jähriger Jugendlicher hat am Mittwochabend mit einem gestohlenen Auto auf der B9 zwischen Worms und Mainz einen Unfall verursacht und ist daraufhin zu Fuß vor der Polizei geflüchtet. Die Suche nach dem Jungen bliebt laut Polizei in der Nacht erfolglos, bis die Mutter des 15-Jährigen am frühen Donnerstagmorgen die Beamten angerufen hat, um mitzuteilen, dass der Junge zuhause angekommen ist. Die Mutter hatte den Jungen am Abend selbst als vermisst gemeldet und die Polizei darauf hingewiesen, dass der Jugendliche wahrscheinlich mit dem Auto der Großeletern ausgerissen sei. Nach dieser Vermisstenmeldung hatte die Polizei den 15-Jährigen auf der B9 ausmachen können. Er sei mit weit mehr als 200 Kilometern in der Stunde über die Bundesstraße gerast und habe dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Der Unfall hat sich nach Angaben der Polizei an der Anschlussstelle Laubenheim ereignet, als der 15-Jährige die B9 verlassen wollte, zu schnell war und deshalb von der Straße abgekommen ist. Das Auto habe einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten. Die Mutter hatte ihren Sohn zunächst sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht. Der Jugendliche hat gegenüber der Polizei gestanden. Diese wird nun ein Ermittlungsverfahren einleiten.