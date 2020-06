Ein 15-Jähriger ist bereits am Freitag im Stadtteil Mundenheim mit einem Schuss aus einem Luftgewehr leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Jugendliche zwischen 14 und 14.30 Uhr in der Flurstraße unterwegs, als er angeschossen wurde. Der Schuss wurde aus einer Gruppe von Jugendlichen abgefeuert, die sich in einiger Entfernung des 15-Jährigen aufhielten. Die Gruppe bestand aus zirka fünf bis sechs Personen. Der Schütze trug ein weißes T-Shirt der Marke „ellesse“. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.