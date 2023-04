Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend in Mannheim einen 15-Jährigen angefahren und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, soll sich der Unfall gegen 18.15 Uhr auf dem Friedrichsring ereignet haben. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Laut einem Zeugenbericht handelt es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen grauen VW. Außer dem Fahrer wurde zudem noch ein weiterer, männlicher Fahrzeuginsasse gesichtet.

Zeugenhinweise an den Verkehrsdienst Mannheim, Telefon 0621 174-4222.