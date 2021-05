Die mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben seit Dezember 2020 in den Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim sowie den Städten Landau und Neustadt über 180 Impftermine mit über 15.000 Impfungen durchgeführt. Sie waren in bisher 68 Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Behindertenhilfe im Einsatz, sagte der Leiter der in der Südpfalz aktiven Kräfte, Oliver Bartelt, am Rande einer Impfaktion im Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus in Herxheim. Sein Team bestehe aus rund 60 ehrenamtlichen Mitwirkenden. Nach mittlerweile rund 10.000 geleisteten Helferstunden hätten sich im Team routinierte Abläufe eingespielt, welche so bis zu 800 Impfungen an einem Tag ermöglicht haben. „Die Stimmung im Team ist immer super, und es macht mich glücklich und stolz, mit diesem Team arbeiten zu können“, sagte Bartelt.