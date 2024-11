Einen Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen hat es am Donnerstagnachmittag auf der A65 in Höhe der Anschlussstelle Rohrbach gegeben. Wie die Polizei berichtet, waren die Unfallbeteiligten in Richtung Karlsruhe unterwegs. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste der vorderste von ihnen abbremsen. Die anderen Fahrer hinter ihm konnten nicht rechtzeitig reagieren und fuhren auf. Dabei wurden zwei Personen verletzt, sie mussten ärztlich versorgt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Autobahn kurzzeitig gesperrt werden.