[Aktualisiert 7.45 Uhr] Zu einem Gebäudebrand ist es am Samstagmorgen kurz vor 5 Uhr in der Maconistraße in Mannheim-Käfertal gekommen, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach ersten Informationen wurden dabei 14 Personen gerettet oder hatten sich selbst ins Freie retten können. Mindestens zwei Personen sind leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das komplette Obergeschoss gebrannt. Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot an der Einsatzstelle. Der Brand hatte innerhalb einer halben Stunde gelöscht werden können. Wie die Polizei informierte, ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden. Die RNV stellten für die Hausbewohner einen Wärmebus zur Verfügung. Da das Haus einsturzgefährdet ist, müssen sie anderweitig untergebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.