Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim meldet 14 neue Corona-Fälle: Im Landkreis DÜW sind zwölf, in der Stadt Neustadt zwei Personen an Covid-19 erkrankt. Im Kreisgebiet sind Stand Mittwochnachmittag 100 Corona-Infektion bekannt, in Neustadt sind noch 41 Menschen betroffen. Im Landkreis DÜW ist eine weitere Infektion mit der britischen Mutation gemeldet worden. Der Behörde sind im Kreisgebiet nun 39 Infektionen mit der Virusvariante bekannt, in Neustadt wurden 18 Fälle registriert.

Das Gesundheitsamt Südliche Weinstraße hat am Mittwochmittag 18 Corona-Infektionen an das Landesuntersuchungsamt übermittelt. Betroffen sind Menschen aus dem Kreis SÜW und der Stadt Landau.