Ein 28-Jähriger ist verhaftet worden, weil er über den Postweg mehrere Kilogramm Marihuana aus dem Ausland illegal eingeführt haben soll, um es anschließend zu verkaufen. Hierzu soll der Verdächtige zwei Pakete mit jeweils sieben Kilogramm Marihuana aus Spanien bestellt haben. In Absprache sollten die Pakete an die Wohnanschrift eines Komplizen geliefert werden. In einem Paketverteilzentrum konnte laut Mannheimer Polizei und Staatsanwaltschaft eine der Sendungen sichergestellt werden. Das zweite Paket sei kurz vor der Auslieferung an die Adresse des Komplizen sichergestellt worden. Während der 28-Jährige in ein Gefängnis gebracht wurde, haben die Behörden den mutmaßlichen Komplizen zunächst auf freien Fuß gesetzt.