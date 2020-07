Ein 14-jähriger Jugendlicher wurde am Donnerstagabend im Stadtteil Käfertal nach einem Diebstahl festgenommen und hat dabei einem Polizeibeamten ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Jugendliche kurz vor 19 Uhr von einem Ladendetektiv in einem Lebensmittelmarkt dabei beobachtet, wie er eine Flasche Whisky und zwei Dosen Energy-Drink in seinen Rucksack steckte. Anschließend nahm er zwei weitere Dosen, bezahlte diese und verließ, ohne die Ware im Rucksack zu bezahlen, das Geschäft. Als er vom Ladendetektiv angesprochen wurde, sei er laut Polizei geflüchtet.

Mit Faust ins Gesicht geschlagen

Der Detektiv verständigte daraufhin die Polizei. Diese konnte den Täter schließlich im Stempelpark stellen. Bei der Festnahme habe er einem Beamten dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nach Angaben der Polizei wehrte der 14-Jährige sich stark gegen die Festnahme. Er habe sich drohend vor den Beamten aufgebaut, sodass diese von Pfefferspray Gebrauch machen mussten, um ihn zu überwältigen. Der Junge wurden im Anschluss zum Polizeirevier gebracht. Von dort kam er zurück in die Obhut der Betreuer seiner Wohneinrichtung im Stadtteil Seckenheim. Gegen ihn wird nun ermittelt.