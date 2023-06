Ein Ladendetektiv in einem Kaufhaus in der Maximilianstraße in Speyer hat am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr beobachtet, wie ein Jugendlicher mehrfach Kleidungsstücke in die Umkleidekabine nahm und ohne diese die Kabine wieder verließ. In der Umkleidekabine entdeckte der Detektiv leere Kleiderbügel und Etiketten. Laut einer Mitteilung der Polizei hatte der 14-jährige Ladendieb die Etiketten mit einem Cuttermesser entfernt und die Kleidung anschließend in seinen Rucksack gesteckt. Die Polizei brachte den Jugendlichen zu seinen Erziehungsberechtigten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.