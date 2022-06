Ein 14-Jähriger ist bei einem Fallschirmsprung am Flugplatz Eisenach-Kindel in Thüringen gestorben. Der Teenager war am Samstagvormittag mit seiner Begleitperson im Zuge eines Tandemsprungs abgestürzt, wie die Polizei mitteilte. Die Begleitperson überlebte den Angaben zufolge, wurde aber schwer verletzt. Die Ursache des Unglücks war zunächst nicht bekannt.