Ein 14-Jähriger hat in der Nacht auf Montag im Westen von Saarbrücken mit dem Auto seiner Eltern eine Reihe von Unfällen verursacht und am Ende die Schaufensterscheibe eines Kiosks gerammt. Dort fand ihn die Polizei am Montagmorgen gegen 3.45 Uhr, nachdem mehrere Anwohner einen Unfall gemeldet hatten. Den Ermittlungen zufolge hat der Junge den Autoschlüssel für den Familienvan heimlich an sich genommen. Wo genau er entlang gefahren ist, ist der Polizei noch nicht bekannt, anhand von Schäden an zwei geparkten Autos und Zeugenaussagen ließe sich allerdings ein Teil der Fahrt rekonstruieren, so die Polizei.

Der 14-Jährige sei unverletzt, so die Polizei, es habe auch sonst keine Verletzten gegeben. Am Familienauto entstand Totalschaden. Wie hoch der Schaden an dem gerammten Gebäude ist, war der Polizei am Montagmorgen noch nicht bekannt. Der 14-Jährige wurde seinen Eltern übergeben. Er wird sich strafrechtlich verantworten müssen, so die Polizei.