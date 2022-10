Eine Schlägerei zwischen zwei Jugendlichen auf der Straße im Martin-Butzer-Weg haben am Montag um 22 Uhr mehrere Zeugen der Polizei gemeldet. Die Beamten trafen dort neben den 14- und 16-jährigen Kontrahenten weitere Personen an. Die Streithähne waren beide leicht im Gesicht verletzt, sie lehnten aber eine medizinische Erstversorgung ab. Die 43-jährige Verwandte eines Beteiligten wurde wegen einer Panikattacke durch den Rettungsdienst versorgt. Die Polizisten erteilten dem 14-Jährigen einen Platzverweis und überstellten ihn seinen Erziehungsberechtigten. Gegen 23.45 Uhr kam es im Bereich der Berufsbildenden Schule zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der derselbe 14-Jährige und ein 20-Jähriger mit den Fäusten aufeinander einschlugen. Während der 20-Jährige lediglich Rötungen und Kratzer an Oberkörper und Armen davontrug, so die Polizei, erlitt der 14-Jährige eine Platzwunde am Hinterkopf und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben stehen die beiden Auseinandersetzungen in Zusammenhang. Den genauen Hintergrund der Schlägereien sollen laufende Ermittlungen aufklären.