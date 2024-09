Eine 14 Jahre alte Jugendliche wird seit Montag im Ludwigshafener Stadtteil Maudach vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Gesuchte am Wochenende eine Freundin in Lingenfeld besuchen. Es sei vereinbart gewesen, dass sie am Montag um 12 Uhr in ihre Wohngruppe zurückkehren sollte – was nicht passiert sei. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche.

Die Vermisste ist etwa 1,47 Meter groß, hat eine schlanke Statur, lange schwarze Haare und braune Augen. Wie sie aktuell gekleidet ist, ist nicht bekannt. Die Polizei hat ein Foto der Gesuchten in ihrem Online-Angebot veröffentlicht. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0621-963-2122 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.