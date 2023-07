Bereits seit Dienstag, 4. Juli, wird die 14-jährige Franziska V. aus Speyer vermisst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll die Jugendliche am 11. Juli auf dem Brezelfest gewesen sein. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe, Franziska V. zu finden. Sie wird so beschrieben: circa 1,60 Meter groß, schlank, schwarz-braune Haare, blau-graue Augen, sie trug ein schwarz-weißes T-Shirt und eine schwarze Hose. Hinweise an die Polizei, Telefon 0621 963-2773 oder E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.