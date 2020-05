Das 14 Jahre alte Mädchen, das am Donnerstagnachmittag auf dem unbeschrankten Bahnübergang in der Ortsmitte von Katzweiler von einer Regionalbahn erfasst wurde, befindet sich noch immer in intensivmedizinischer Betreuung. Das teilte Christiane Lautenschläger, Sprecherin den Polizeipräsidiums Westpfalz, am Montagmittag auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. „Sie hat mehrere Operationen hinter sich“, so Lautenschläger weiter. Ob sich die 14-Jährige noch in Lebensgefahr befindet, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen. Unklar ist auch noch der genaue Unfallhergang: „Wir wissen, dass sie vom Zug erfasst und ins Gleisbett geschleudert wurde.“ Wieso die junge Radfahrerin den herannahenden Zug nicht bemerkt hat, müsse noch ermittelt werden. Der Unfall sei zwar von Zeugen beobachtet worden, auch Ersthelfer habe es gegeben. „Doch die Zeugenvernehmungen finden erst Ende der Woche statt.“ Zu dem Unfall war es am Donnerstag gegen 16 Uhr am unbeschrankten Bahnübergang Richtung Eisenbahnstraße gekommen, als die Schülerin mit dem Rad die Gleise überqueren wollte.