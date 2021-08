Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat zur Mitte der Woche den höchsten Wert seit dem 25. Mai erreicht. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) ermittelte am Donnerstag (Stand 14.10 Uhr) einen Wert von 43,4 Infektionen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Am Mittwoch waren es 40,7, vor einer Woche lag der Wert noch bei 25,7.

Innerhalb von 24 Stunden registrierten die Gesundheitsämter im Land 360 neue Infektionen. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind in Rheinland-Pfalz 161.116 Infektionen registriert worden. Aktuell sind in dem Bundesland 3691 (Vortag: 3447) Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Im Vergleich zum Vortag hat es einen weiteren Todesfall gegeben. Damit steigt die Anzahl der in Rheinland-Pfalz gestorbenen Covid-19-Patienten auf 3919 seit Februar 2020. 9299 Personen mussten seit dem Beginn der Pandemie aufgrund einer Infektion in ein Krankenhaus gebracht werden.

Worms jetzt mit höchster Inzidenz

137 der 360 Neuinfektionen kommen aus der Pfalz. 1330 Pfälzer sind am Mittwoch laut LUA aktuell mit dem Virus infiziert (Vortag: 1235). Die Anzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle in der Region liegt bei 58.797. Aus Speyer wurde ein weiterer Todesfall gemeldet, womit die Anzahl der im Zusammenhang mit dem Virus gestorbenen Pfälzern auf 1660 ansteigt. 55.807 Personen gelten als gesundet.

Die Stadt Worms hat den Kreis Germersheim bei der Sieben-Tage-Inzidenz überholt und weist nun mit 86,2 (Vortag: 77,8) die landesweit höchste Inzidenz auf. Danach folgten am Donnerstag der Kreis Germersheim (77,5), die Stadt Koblenz (74,5) und die Stadt Ludwigshafen (72). Die landesweit niedrigsten Werte wurden aus dem Kreis Vulkaneifel (9,9), dem Kreis Südwestpfalz (12,7) und dem Kreis Südliche Weinstraße (15,4) gemeldet.

Eine Inzidenz von mehr als 35 hatten am Donnerstag 19 der 36 Landkreise und kreisfreien Städte. Wenn die Inzidenz von 35 an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten wird, werden nach der 24. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes bestimmte Einschränkungen wirksam. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Innenräumen sind höchstens 350 Teilnehmer zugelassen, im Freien sind es 500. Im Schulunterricht besteht dann wieder Maskenpflicht im Schulunterricht, was zurzeit wegen der Sommerferien allerdings nur die Angebote der Sommerschule betrifft.

Hinweise:

Quelle: Die aktuellen Corona-Zahlen werden jeden Tag vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium aktualisiert und bereitgestellt. Auf dieser Grundlage aktualisiert die Redaktion täglich die Corona-Karten für die Pfalz. Wie das Ministerium auf seiner Internetseite informiert, entsprechen die Zahlen den laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz, die über die Meldesoftware des Robert Koch-Instituts (RKI) gesammelt werden. Die Fälle in Rheinland-Pfalz werden von den jeweiligen Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Die Zahlen beinhalten keine Schätzung der Dunkelziffer (nicht erkannte oder bestätigte Corona-Fälle).

Zahlen-Schwankungen: Hin und wieder kommt es laut der Pressestelle des Gesundheitsministeriums vor, dass die Gesundheitsämter Zahlen vom Vortag korrigieren müssen, weil eine Person zunächst einer falschen Stadt oder einem falschen Landkreis zugeordnet war. Deswegen kann es passieren, dass eine bestimmte Zahl niedriger als am Vortag ist. Auch am Wochenende werden nicht immer alle aktuellen Fallzahlen gemeldet. Desweiteren können die Angaben der Gesundheitsämter und die des LUA im Laufe eines Tages voneinander abweichen, weil unterschiedliche Datenbestände und Zeiträume betrachtet werden.