Ein Heimwerkerleben ohne Klappmeter – undenkbar. Und als Pfälzer haben sicherlich einige von Ihnen auch ein Stabila-Modell bei sich zu Hause. Der Onkel des Firmengründers war es nämlich, der vor rund 150 Jahren den Zollstab mit Federgelenk erfand. Danach verschlug es die Familie Ullrich von Maikammer nach Annweiler, wo sie eine Meterfabrik eröffnete, die man heute unter dem Namen Stabila kennt. Wie die Reise weitergeht, was die Meister der Messtechnik nun auch nach Wilgartswiesen geführt hat und was eine Libelle mit dem Ganzen zu tun hat, erfahren Sie in diesem kleinen Video.

An dieser Stelle finden Sie einen Post von Instagram. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema erfahren Sie im ausführlichen Artikel hier.