Zu einem schweren Unfall kam es am Montag gegen 13 Uhr auf der B10 in Fahrtrichtung Landau, kurz hinter dem Staufertunnel. Wie die Polizei am späten Nachmittag mitteilte, kam ein 76-jähriger Porschefahrer aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Porschefahrer wurde schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 56-jährige Lkw-Fahrer konnte nach kurzer Untersuchung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die B10 war mehrere Stunden gesperrt, und der Verkehr staute sich in beide Richtungen weit zurück. Es entstand ein beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von circa 135.000 Euro.