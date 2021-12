Im Corona-Pandemiejahr 2020 hat die Armutsquote in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Nach dem aktuellen Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbandes betrug sie 16,1 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte mehr als 2019, wie Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider bei der Vorstellung des Berichts am Donnerstag in Berlin erklärte. Damit müssten 13,4 Millionen Menschen in der Bundesrepublik zu den Armen gerechnet werden, sagte er. Unverändert haben Haushalte mit Kindern dem Bericht zufolge das höchste Armutsrisiko. Bei drei oder mehr Kindern seien fast 31 Prozent der Familien von Armut betroffen, bei den Alleinerziehenden seien es 40,5 Prozent.

Der Bericht beruht auf Daten des Mikrozensus, den das Statistische Bundesamt erhebt. Als arm gilt jede Person, die über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verfügt. Dabei handelt es sich um das gesamte Nettoeinkommen des Haushaltes inklusive Wohngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag, anderer Transferleistungen oder sonstiger Zuwendungen. Der Paritätische folgt damit der in der EU verwendeten Definition von relativer Armut im Verhältnis zum Lebensstandard in einem Land.