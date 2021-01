[Aktualisiert 11 Uhr] Bei einem Brand in der Neujahrsnacht sind in der Mathias-Grünewald-Straße in Frankenthal 13 Menschen durch Rauchgas leicht verletzt worden. Laut RHEINPFALZ-Informationen brach ein Feuer im Treppenabgang eines Mehrfamilienhauses aus. Das Haus wurde evakuiert, der Brand war schnell gelöscht. Die Menschen konnten wieder in ihre Wohnungen zurück. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 35 Kräften, die Polizei sowie der Rettungsdienst. Unter den Verletzten waren vier Kinder.