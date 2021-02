[Aktualisiert 15.15 Uhr] Die Polizei sucht weiter mit einem Großaufgebot nach dem verschwundenen Jungen 13-jährige Jonathan Peterson, der seit Sonntagabend gegen 18.30 Uhr in Meisenheim vermisst wird. Der Jugendliche wohnt im Bodelschwingh Zentrum. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz sind zwischen 60 und 70 Kräfte im Einsatz, darunter Polizeibeamte aus Lauterecken, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Meisenheim und Strömungstaucher der DLRG Bad Kreuznach. „Wir setzen auch Personenspürhunde und Drohnen ein und der Hubschrauber wartet darauf, dass sich das Wetter bessert“, erläuterte der Polizeisprecher.

Hinweise aus der Bevölkerung seien bisher nicht eingegangen. „Kein einziger Anruf“, sagte der Sprecher um 14.30 Uhr.

Jonathan ist laut Polizei zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, hat kurze dunkle Haare und einen dunklen Teint. Bekleidet sei er mit einem pinkfarbenen Ganzkörperanzug. Er habe weder Schuhe noch Jacke an. Die Polizei teilte weiter mit, dass der Jugendliche auf dem Entwicklungsstand eines Kleinkindes sei und sich nicht mitteilen könne. Er fühle sich zu Wasser hingezogen, könne aber nicht schwimmen. Wer den Teenager gesehen hat oder sonstige Hinweise auf dem Aufenthalt des 13-Jährigen geben kann, soll sich mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern in Verbindung setzen. Die Telefonnummer lautet 0631 3692620.