Ein 13 Jahre alter Junge wurde am Samstag gegen 20.50 Uhr bei einem Unfall in Höhe der Branchweilerhofstraße 12 leicht verletzt. Nach Angaben der Neustadter Polizei war das Kind von der Martin-Luther-Straße nach rechts in die Branchweilerhofstraße abgebogen und wurde danach von einem Auto gestreift, stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer habe seinen Weg fortgesetzt, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Allerdings, so die Polizei, sei der Radler ohne Licht gefahren, weshalb der Autofahrer vielleicht gar nichts bemerkt habe. Sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.