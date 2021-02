Rund 20 Stunden, nachdem er aus seiner Wohngruppe im Meisenheimer Bodelschwingh Zentrum verschwunden ist, ist der 13-jährige Jonathan immer noch wie vom Erdboden verschluckt. Die Suchtrupps hoffen, dass sie doch noch Hinweise aus der Bevölkerung bekommen.

„Gartenlauben, Garagen und Hüttchen – es gibt viele Plätze, an denen sich der Junge verkrochen haben könnte“, erläutert Andrea Djifroudi, Sprecherin der Stiftung Kreuznacher Diakonie. „Jonathan versteckt sich gerne.“ Die Stiftung trägt das Zentrum, in dem der Vermisste in einer Wohngruppe lebt. Am Sonntagabend nach dem Abendessen war der großgewachsene Autist von dort verschwunden, bekleidet in einem pinkfarbenen Schlafanzug, ohne Schuhe, ohne Jacke. Seither fehlt jede Spur von ihm. „Vielleicht erinnern sich ja auch Menschen in Meisenheim, wo sie sich gern versteckt haben, als sie Kind waren, und melden sich“, sagt Djifroudi. Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter 0631 369 2620 entgegen.

Kein einziger Hinweis

Bereits am Montagmorgen war die Polizei mit einem Foto an die Öffentlichkeit gegangen, um Hinweise auf den Verbleib des Jungen zu bekommen. Erfolglos – kein einziger Hinweis sei eingegangen, bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstagmittag. Die Suche geht unterdessen weiter. Nach Angaben eines Polizeisprechers sind seit Dienstagmorgen 25 Kräfte im Einsatz, darunter vier Hundeführer mit Personenspürhunden und zwei Polizisten, die Drohnen einsetzen. „Der Hubschrauber mit Wärmebildkamera konnte leider immer noch nicht fliegen, das Wetter ist zu schlecht“, fuhr der Sprecher fort.

Der 13-Jährige wird als hilflos beschrieben. Er sei auf dem Entwicklungsstand eines Kleinkindes, jedoch ein altersgemäß entwickelter Junge, was die körperlichen Fähigkeiten angeht.

Der Mutter des Vermissten erhält nach Angaben der Kreuznacher Diakonie seelsorgerischen Beistand.