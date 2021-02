Ein 13-Jähriger hat sich am Donnerstag bei einem Unfall verletzt. Er war – ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein – mit einem Roller durch Lingenfeld gefahren. Laut Polizei fehlte dem Jungen nicht nur die Fahrpraxis, er war auch deutlich zu schnell unterwegs, als er in der Zufahrt zu einem Supermarkt die Kontrolle über seinen Roller verlor. Er touchierte ein vor ihm fahrendes Auto und stürzte, wobei er sich am Bein verletzte. Der Junge kam ins Krankenhaus. Seine Eltern und die Führerscheinstelle wurden über den Vorfall informiert.