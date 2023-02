Mit einer Softair-Kopie des Bundeswehr-Sturmgewehrs und einer Pistole hat ein vermummter 13-Jähriger am Sonntag bei Asselheim herumgeballert. Die Polizei rückte deshalb zu einem Anti-Amok-Einsatz an. Anschließend klärten die Beamten, woher der Junge die bedrohlich wirkenden Waffen hatte – und was jetzt mit ihnen passiert. Mehr dazu steht im ausführlichen Bericht.