Die Polizei sucht nach einem 13-jährigen Mädchen, das seit Sonntagmittag vermisst wird und zuletzt in Siebeldingen gesehen wurde. Das Mädchen verließ die elterliche Wohnung zwischen 11 und 14 Uhr. Nach Angaben der Polizei könnte sie sich in den Großstädten Frankfurt oder Köln aufhalten. Bisherige Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Das Mädchen ist etwa 165 Zentimeter groß, wiegt rund 73 Kilogramm und hat kürzlich ihre langen schwarzen Haare abrasiert. Zuletzt trug sie schwarze Joggingkleidung, Sneaker und eine Wollmütze. Ein Lichtbild der Vermissten gibt es hier: https://s.rlp.de/9rwRMwa. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341 287-0 an die Polizei Landau zu wenden oder bei Sichtung sofort den Notruf 110 zu wählen.