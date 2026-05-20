Seit Dienstag, 19. Mai, wird eine 13-jährige Jugendliche aus Mannheim vermisst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die Teenagerin am Dienstagmorgen um 7 Uhr beim Verlassen ihres Wohn- und Elternhauses gesehen und ist seither verschwunden. Mögliche Aufenthaltsorte könnten laut Polizei die Mannheimer Neckarstadt, der Jungbusch sowie die an diese Stadtteile angrenzende Neckarpromenade sein.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: circa 1,52 Meter groß, schlanke Statur und dunkelbraune, schulterlange glatte Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die 13-Jährige eine helle, lockere Jeans, einen weißen Kapuzenpullover und einen schwarzen Rucksack. Die Jugendliche führt weder Handy noch Bankkarte, Geldbeutel oder Ausweisdokument mit sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden beim Hinweistelefon unter 0621 174-4444 entgegengenommen.