Einen geschätzten Schaden von 35.000 Euro hat ein unbekannter Täter laut Polizei in der Zeit von Freitag, 19 Uhr, bis Samstag 8.45 Uhr in der Burgstraße in Freinsheim verursacht. Der Unbekannte hat dort 13 Autos verschiedener Marken mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise 06322 9630 per pibadduerkheim@polizei.rlp.de.