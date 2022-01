Die Gemeinde Großfischlingen feiert in diesem Jahr ihr 1250-jähriges Bestehen. Pünktlich zu Beginn des Jubiläums präsentiert sie Festartikel anlässlich dieses Ereignisses. In der Fischlinger Kiste findet sich dabei von allem etwas, was in der Gemeinde erzeugt oder vertrieben wird: Weine, Traubensaft, Nudeln, Honig, Wurst, ein Taschentuchkleidchen, Frühstücksbrettchen mit Fischemotiv und vieles mehr. Einzigartig ist auch der Bildkalender mit alten Dorfmotiven, ausgesucht aus 80 Postkarten und Aufnahmen. Dieser kann auch gesondert erworben werden. Den von den Weingütern Lauth und Spiegel produzierten Festwein gibt es im Sechserkarton. Alle diese Artikel können bei Jürgen Minges unter Telefon 0163 9155066 oder per E-Mail an 1250@grossfischlingen.de bestellt und abgeholt werden. Interessierte können außerdem bei der Gemeinde Ortsfahnen zur eigenen Beflaggung erwerben. Und es gibt neue Holzrohlinge in Fischform, die hier und dort individuell gestaltet im Dorf bereits zu finden sind. Sie kosten sieben Euro und können unter Telefon 06323 987337 bestellt werden. Weitere Infos zu den Jubiläumsartikeln gibt es online unter www.grossfischlingen.de.