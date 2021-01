Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt (LUA) hat im Vergleich zum Sonntag 384 neue Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet (Stand: 14.10 Uhr). Das sind 89.806 Fälle in Rheinland-Pfalz seit Beginn der Pandemie; 73.866 Menschen gelten als genesen, 628 mehr als am Vortag. Die Anzahl der im Zusammenhang mit einer Infektion Verstorbenen erhöht sich um auf 2330.

In der Pfalz gibt es gegenüber dem Vortag 125 neu gemeldete Infektionen. Damit erhöht sich die Anzahl aller seit Beginn der Pandemie gemeldeten Fälle auf 33.702. Die Anzahl der Todesfälle erhöht sich um 19 auf nun 991. Die als genesen geltenden Fälle erhöhen sich um 181 auf 27.420. Die neuen Todesfälle fallen auf die Städte Ludwigshafen (8), Landau, Neustadt und Frankenthal (jeweils ein Todesfall) sowie auf den Kreis Südliche Weinstraße (3), Kreis Bad Dürkheim und Germersheim (jeweils zwei Fälle) und den Kreis Kusel (1).

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage) ist im Kreis Südliche Weinstraße mit 177,3 noch immer sehr hoch. Die niedrigsten Werte verzeichnen am Montag Zweibrücken (55), Kusel (61) und der Kreis Südwestpfalz (62). Die weiteren Inzidenz-Werte sind in der interaktiven Grafik zu sehen.

Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden 189 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt (Stand: 12.15 Uhr). Das entsprach 21 Prozent aller belegten Intensivbetten. Beatmet wurden 86 Covid-19-Patienten. In Rheinland-Pfalz waren 908 von 1207 Intensivbetten belegt - auch mit Patienten mit anderen Krankheiten.

Spitzenreiter bei den Gesamtfällen in der Pfalz bleibt die Stadt Ludwigshafen mit nun 6308 (+21) bestätigten Infektionen. In Pirmasens (732) und Zweibrücken (414) wurden am Montag keine neuen Fälle gemeldet; das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz meldete an diesem Montag einen neuen, positiven Rekord: Es gab nur eine Neuinfektion.

Kreis Bad Dürkheim

2744 (+6) Donnersbergkreis

1401 (+5) Frankenthal

1275 (+10) Kreis Germersheim

2978 (-2) Kaiserslautern

2230 (+21) Kreis Kaiserslautern

2456 (+11) Kusel

1483 (+1) Landau

889 (+7) Neustadt

1026 (+2) Rhein-Pfalz-Kreis

4170 (+11) Speyer

1885 (+7) Kreis Südliche Weinstraße

2167 (+24) Kreis Südwestpfalz