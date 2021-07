In Mannheim leerten sich nach dem Spielende des Viertelfinalspiels am Freitag gegen 23 Uhr laut Polizei die Lokale zügig. Einige feiernden Fußballfans wanderten daraufhin in Richtung der Wasserturmanlage, wo sich gegen 23.20 Uhr rund 800 Menschen versammelten. 20 Minuten später waren es rund 1200. Einzelne zündeten Silvesterrakten. Kurzzeitig musste nach Angaben der Beamten der Bereich des Brunnens gesperrt werden. Ein Autokorso mit rund 500 Fahrzeugen war auf dem Friedrichsring unterwegs. Zeitweise wurde der Verkehr beeinträchtigt durch die feiernden und hupenden Fans. Die Polizei leitete daraufhin den Verkehr um und sperrte zeitweise die Zufahrtsstraßen. Gegen 0.15 Uhr leerte sich der Breich wieder. Um 1.15 Uhr wurden die Sperrungen komplett aufgehoben.