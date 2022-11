Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag ist in der Kalmitstraße in Weisenheim am Sand eine Mercedes S-Klasse gestohlen worden. Das meldet die Polizei Bad Dürkheim.

Bislang unbekannte Täter entwendeten das Auto aus der frei zugänglichen Hofeinfahrt des Eigentümers. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei, wie die Täter das Fahrzeug an sich bringen konnten. Den Schaden beziffern die Beamten auf 120.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de