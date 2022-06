Eine 12-Jährige hat am Donnerstag einen Polizeieinsatz an ihrer Schule ausgelöst. Laut Polizei hatte das Mädchen von zu Hause eine ungeladene Druckluftwaffe mit zur Schule gebracht. Im Allgemeinen sind Druckluftwaffen Schusswaffen, die einen Schuss mit Hilfe von Luft, Gasdruck oder Federdruck abgeben. Zusammen mit einem 13-jährigen Jungen habe die 12-Jährige mit der Waffe auf dem Schulhof gespielt. Eine Lehrerin, die sich auf dem Pausenhof befand, nahm die Druckluftwaffe nach Angaben der Behörde direkt an sich. Die Polizei wurde daraufhin verständigt. Nach Angaben der Polizisten wurde niemand gefährdet. Die Waffe wurde von den Einsatzkräften sichergestellt und die Kinder in die Obhut der Eltern übergeben.