Der 11. März soll künftig auch in Deutschland dem Gedenken an die Opfer von Terroranschlägen gewidmet werden. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch die Einführung eines Nationalen Gedenktags. Das Datum erinnert an die verheerenden Anschläge in Zügen in Madrid im Jahr 2004. Der 11. März ist bereits europäischer Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt. Ihn auch national zu begehen, hatten SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag vereinbart. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erklärte, dass der Nationale Gedenktag ab diesem Jahr begangen werde. Für diesen Tag wird das Innenministerium den Angaben nach regelmäßig bundesweit eine Trauerbeflaggung an den Dienstgebäuden des Bundes anordnen.