Ein 11-jähriges Mädchen ist am Freitagnachmittag in Neustadt von einem Auto angefahren worden. Dabei wurde sie schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Das Mädchen rannte zusammen mit einem anderen Kind in der Konrad-Adenauer-Straße hinter einem Bus über die Straße. Für eine 23-jährige Autofahrerin waren die Kinder hinter dem Bus nicht erkennbar. Trotz Vollbremsung kam es zum Zusammenprall. Die 11-Jährige ist nach Angaben der Polizei außer Lebensgefahr, erlitt jedoch schwere Verletzungen. Das andere Kind wurde nicht verletzt.