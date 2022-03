Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat unter Bundestrainer Hansi Flick erstmals nicht gewinnen können, sich aber ein Remis im WM-Härtetest gegen die Niederlande erarbeitet. Die Auswahl kam am Dienstag in Amsterdam trotz Führung nicht über ein 1:1 (1:1) gegen den Weltranglisten-Zehnten hinaus. Rund acht Monate vor dem Start der WM in Katar brachte Bayern-Profi Thomas Müller die Gäste kurz vor der Halbzeit in Führung (45.+1 Minute). Steven Bergwijn erzielte den Ausgleich (68.). Glück hatte die Flick-Elf bei einem vermeintlichen Foulelfmeter für die Niederlande (71.), den der Schiedsrichter nach Ansicht der Videobilder zurücknahm.