Für das Land Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Sonntag 299 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) binnen eines Tages; davon stammen 102 neue Corona-Infektionen aus der Pfalz. Aktuell infiziert sind demnach 11.095 Menschen im Land (Pfalz: 3877). Eine weitere Person aus Rheinland-Pfalz ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Anzahl der Corona-Toten seit Februar 2020 steigt damit auf 3948 (Pfalz: unverändert bei 1663). 9726 Personen seien seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht worden.

Neue Warnstufen-Karte

Seit Sonntag gilt in Rheinland-Pfalz ein Warnstufen-System, das drei Kennzahlen – sogenannte Leitindikatoren – in den Blick nimmt (siehe Grafik „Warnstufen für Rheinland-Pfalz“).

Die Corona-Warnstufen und Leitindikatoren in Rheinland-Pfalz ab 12. September 2021 Grafik: rhp Foto 1 von 1

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz – seit Sonntag ist hier die Variante maßgebend, bei der die in der Westpfalz stationierten US-Amerikaner rechnerisch als Einwohner berücksichtigt werden – steigt auf 93,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 92,5).

Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 2,5 im Krankenhaus behandelte Covid-Patienten pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,3).

Der Anteil der von Covid-Patienten belegten Intensivbetten im Bundesland beträgt am Sonntag 5,07 Prozent (Vortag: 4,70 Prozent).

Die neue Grafik „Corona-Warnstufen“ zeigt mit einem Klick die drei Werte für die jeweilige Region (Kreis / kreisfreie Stadt) an, ebenso die Sieben-Tage-Inzidenz nach Altersgruppen. Außerdem können Sie über das aufklappbare Menü („Warnstufe“) nach den einzelnen Indikatoren filtern: Mit dem Filter „Inzidenz (mit USAF)“ zeigt die Pfalzkarte beispielsweise die Warnstufen für diesen einzelnen Indikator farblich an.

Wann genau in einem Kreis die nächst höhere Warnstufe gilt – und damit strengere Corona-Regeln – wird vom Kreis kommuniziert und entsprechend in unsere Karte übernommen. Am Sonntag starten alle Kreise mit Warnstufe 1. Grundsätzlich steigt die übergeordnete Warnstufe, wenn mindestens zwei der drei Indikatoren drei Tage lang die nächst höhere Stufe erreicht und gehalten haben.

Hinweise:

Quelle: Die aktuellen Corona-Zahlen werden jeden Tag vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium aktualisiert und bereitgestellt. Auf dieser Grundlage aktualisiert die Redaktion täglich die Corona-Karten für die Pfalz. Wie das Ministerium auf seiner Internetseite informiert, entsprechen die Zahlen den laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz, die über die Meldesoftware des Robert Koch-Instituts (RKI) gesammelt werden. Die Fälle in Rheinland-Pfalz werden von den jeweiligen Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Die Zahlen beinhalten keine Schätzung der Dunkelziffer (nicht erkannte oder bestätigte Corona-Fälle).

Zahlen-Schwankungen: Hin und wieder kommt es laut der Pressestelle des Gesundheitsministeriums vor, dass die Gesundheitsämter Zahlen vom Vortag korrigieren müssen, weil eine Person zunächst einer falschen Stadt oder einem falschen Landkreis zugeordnet war. Deswegen kann es passieren, dass eine bestimmte Zahl niedriger als am Vortag ist. Auch am Wochenende werden nicht immer alle aktuellen Fallzahlen gemeldet. Desweiteren können die Angaben der Gesundheitsämter und die des LUA im Laufe eines Tages voneinander abweichen, weil unterschiedliche Datenbestände und Zeiträume betrachtet werden.

