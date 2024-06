Der Schock in Otterstadt sitzt tief: Unbekannte haben nahezu alle 1000 Reben im Jubiläumswingert zerstört. Die Ortsgemeinde hat eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Die Wingertfreunde, die sich seit acht Jahren ehrenamtlich um die Rebstöcke kümmern, sind entsetzt. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist groß.

Was die Ehrenamtlichen zum Vandalismus sagen und wie es jetzt weitergeht, lesen Sie hier.