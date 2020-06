Aufatmen im Fleischbetrieb Sutter GmbH im rheinhessischen Gau-Bickelheim: Alle am Montag rund 1000 auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiter des Unternehmens sind negativ. Darüber informierte der Landkreis Alzey-Worms am Dienstagnachmittag auf Anfrage. Drei Tests seien nicht auszuwerten gewesen, sie müssten wiederholt werden, hieß es. Das dortige Gesundheitsamt hatte am Montag von 10 bis 18 Uhr mit einem 50-köpfigen Team allen Mitarbeitern der Firma einen Rachenabstrich entnommen. Das Deutsche Rote Kreuz sowie Bundeswehrsoldaten hatten die Tests unterstützt. Das sind die ersten Ergebnisse der vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium angeordneten Massentests in sechs Betrieben der Fleischbranche. Landesweit stehen diese Woche 2150 Corona-Untersuchungen an. Dazu gehören am Dienstag auch Untersuchungen bei Zerlegebetriebe in Speyer und Weilerbach. Mit Ergebnissen aus der Pfalz ist frühestens am Mittwoch zu rechnen.