Die Anzahl der neuen Corona-Fälle in Mannheim schnellt weiter nach oben. Nachdem die Stadt am Donnerstag 85 bestätigte Neuinfektionen nannte, kamen am Freitag noch einmal 100 Fälle neu hinzu. Auch die Inzidenzzahl für die Quadratestadt hat am Freitag die 100er-Marke überschritten. Stand Freitagnachmittag lag der Wert laut Landesgesundheitsamt bei 114,9. Diese Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in einem bestimmten Gebiet insgesamt in den vergangenen sieben Tagen angesteckt haben.