Ausverkauft! Gut 47.000 Menschen machen sich am Samstagmittag auf zum Fritz-Walter-Stadion, wenn der 1. FC Kaiserslautern den 1. FC Nürnberg empfängt. Das Duell der beiden Traditionsvereine ist ein Zuschauermagnet – zum Klassiker der beiden mehrmaligen deutschen Meister ist zudem bestes Wetter angekündigt. Die Mannschaft von Dirk Schuster tritt mit dem Rückenwind des 2:0-Auswärtserfolgs bei Hansa Rostock an, nach zuvor sieben sieglosen Spielen in Folge, wobei auch sechs Remis darunter waren. Beim Club steht seit 4. Oktober Markus Weinzierl an der Seitenlinie, der Nürnberg wieder mehr Konstanz verleihen möchte: Seit drei Spielen ist der Club ungeschlagen, seit drei Spielen hat er kein Gegentor kassiert. „Wir sind gut beraten, an unsere Leistungsgrenze zu gehen“, gibt FCK-Coach Schuster die Richtung vor.

