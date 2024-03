Ein Drittligist steht im Halbfinale - jetzt winkt sogar das Endspiel. Der 1. FC Saarbrücken hat am Dienstagabend im Viertelfinale des DFB-Pokals Borussia Mönchengladbach mit 2:1 (1:1) geschlagen und damit den dritten Bundesligisten in Folge aus dem Cuprennen geworfen. Kai Brünker markierte in der Nachspielzeit den Siegtreffer für die Saarländer. „Die Reise geht weiter. Es ist ein Wunder“, sagte FCS-Trainer und Manager Rüdiger Ziehl. Ein Wunder, das aber „auch ein bisschen mit Qualität zu tun“ habe.

Früh waren die Gäste in Führung gegangen. Der FCS aber schüttelte sich nach Robin Hacks Treffer (8.) nur kurz. Amine Naifi glich drei Minuten später aus. In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Kai Brünker bei einem Konter der Siegtreffer. Im Halbfinale steigt nun ein Südwestderby: Der FCS erwartet am 2. April den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern.