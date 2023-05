Drittligist 1. FC Saarbrücken hat die Suche nach einem neuen Trainer beendet und setzt auch in der kommenden Saison auf den aktuellen Coach Rüdiger Ziehl. Die Saarländer haben den Vertrag mit dem 45-jährigen gebürtigen Zweibrücker, der zugleich auch Manager ist, am Mittwoch bis zum 30. Juni 2024 verlängert.

Zweite Liga ist noch drin

„Wir spielen aktuell die wohl beste Saison seit dem Wiederaufstieg, begeistern unser Heimpublikum und haben noch beste Chancen, zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. Das ist eindeutig der Verdienst von Rüdiger Ziehl, der unsere Erwartungen seit dem Trainerwechsel im vergangenen Herbst mehr als erfüllt hat. Deshalb haben wir uns entschlossen, mit ihm auch in der kommenden Saison Liga unabhängig in der Doppelfunktion als Trainer und Manager weiterzuarbeiten“, sagte FCS-Präsident Hartmut Ostermann. Die Saarbrücker belegen vier Spieltage vor dem Saisonende mit 59 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz beträgt vier Zähler, zum Relegationsplatz ist es nur ein Punkt. „Ich habe immer betont, dass es mir Freude macht, mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten. Den eingeschlagenen Weg wollen wir nun fortführen und konzentrieren uns auf die anstehenden Aufgaben in der heißen Phase der Saison“, sagte Ziehl.