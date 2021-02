In einem offenen und konstruktiven Austausch ist Drittligist 1. FC gemeinsam mit seinem Trainer Lukas Kwasniok zu der Entscheidung gelangt, dass der im Sommer auslaufende Vertrag nicht verlängert wird. Beide Seiten haben feststellen müssen, dass es in gewissen Bereichen unterschiedliche Ansichten und Ausrichtungen gibt. „Ich habe im Dezember entschieden, meinen Vertrag über die laufende Spielzeit hinaus nur im Falle eines Aufstiegs in die Zweite Bundesliga zu verlängern. Dies habe ich den Verantwortlichen noch vor dem Jahreswechsel in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Diese Entscheidung habe ich bewusst und frühzeitig getroffen, weil ich zu 100 Prozent an mein Team glaube und die volle Konzentration auf die noch vor uns liegenden Aufgaben richten wollte. Wir haben in den nächsten Wochen die Möglichkeit, gemeinsam etwas Großes zu erreichen und eine starke Saison zu vergolden. Eine Chance, die vielleicht so schnell nicht wiederkommen wird. Für den 1. FC Saarbrücken kam eine Verlängerung meines Vertrages nur für die Zweite Liga nicht in Frage. Diese Entscheidung des Clubs respektiere ich“, erklärte der Coach.