Der 1. FC Saarbrücken hat das Auftaktspiel in der Dritten Liga gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl siegte im Duell der Traditionsvereine beim TSV 1860 München mit 1:0 (0:0). In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel erzielte Patrick Schmidt in der 71. Minute den Treffer für den FCS. Der Stürmer gab in München sein Comeback nach einem im September 2023 erlittenen Schien- und Wadenbeinbruch.